Мележиков объяснил, почему покинул пост гендиректора «Спартака»

«Это не демарш с моей стороны. И не инициатива совета директоров. Это моё решение последних полутора месяцев исключительно в интересах клуба. Период работы в «Спартаке» с ноября 2020-го — сложный. Как мне кажется, мы удержали клуб. «Спартак» показывал достойные результаты. Сейчас понимаем, что клубу нужно дать новый импульс. Я могу какие-то вещи не видеть… Новое движение должен дать новый человек. Я рассчитываю, что Олег Малышев обеспечит новое движение не только по линии спорта. С чувством удовлетворения хочу пожелать Олегу Александровичу успехов!» — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.