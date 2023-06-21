Новый гендиректор «Спартака» рассказал о своем прошлом

«Только результаты работы покажут, справляюсь я или нет. Никакой бэкграунд об этом не расскажет. Если в двух словах, то я никогда не работал в футбольных клубах на должностях — я из консалтинга. Работал в международной компании, а потом в российской. Я с детства был страстным болельщиком «Спартака». Мне удалось поработать на стажировке в Лондоне в ряде английских команд.



Я знаком со спецификой работы в клубе. Не мог отказаться от работы в совете директоров. Похожая ситуация и с постом гендиректора. Надеюсь, что мой опыт пригодится и поможет «Спартаку», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.