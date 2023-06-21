«Краснодар» покупает футболиста сборной Колумбии

Футбольный клуб «Краснодар» ведет переговоры о покупке полузащитника аргентинского «Тальереса» и сборной Колумбии Диего Валоеса. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в Telegram-канале.

По его данным, аргентинский клуб панирует получить за 26-летнего игрока €7 млн, а российский клуб рассчитывает уложиться в €5 млн.

Отмечается, что «быки» еще зимой обратили внимание на колумбийца. Он понравился главному тренеру Владимиру Ивичу, однако организовать трансфер тогда не успели.

В текущем сезоне чемпионата Аргентины Валоес за 17 матчей забил два мяча и сделал шесть результативных передач. Южноамериканец занимает второе место в чемпионате по ассистам и третье по созданным голевыми моментам (8).

В активе полузащитника восемь матчей в футболке сборной Колумбии, в которых он отличился результативной передачей.