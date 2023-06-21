Новый гендиректор «Спартака» оценил работу Абаскаля

«В качестве члена совета директоров эпизодически общался с Абаскалем. Моя оценка в качестве зрителя: молодой тренер, а с другой стороны — очень амбициозный и с большим будущим. Для первого сезона показал себя очень качественным специалистом, который продолжает прогрессировать.



Были матчи, которые меня растопили как болельщика. Мы обсуждали это внутри, но не хочу выносить на обсуждение. Гильермо не паникует и работает», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.