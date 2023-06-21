«15 июля матчем за Суперкубок страны в Казани открывается новый футбольный сезон. Игра пройдет без паспорта болельщика, что делает ее уникальной и по-настоящему ажиотажной.



Введение Fan ID поставило всю футбольную отрасль в крайне неудобную позу и заставило искать новые формы работы в сложившихся условиях. Результатом данной работы стал нетипичный для нашей страны уход от традиционных ценностей, формировавшихся на протяжении десятилетий. Игру миллионов превратили в нечто среднее между спортом и цирком.



Ни для кого уже не секрет, что все чаще в кругу болельщиков идут разговоры, что введение данной системы является делом рук пособников Байдена.



В связи с этим матч за Суперкубок России становится для нас гораздо большим, чем игра. Это уникальная возможность для всех, кто гетеросексуален, а также любит свою страну, объединиться и выступить единым фронтом! «Зенит» всегда был для нас чем-то большим, наивысшей точкой. Именно сейчас, когда каждый матч последний, его посещение становится для нас сродни полету в космос.



Поехали!» – сказано в сообщении «Ландскроны».