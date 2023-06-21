Булыкин объяснил интерес турецких клубов к российским футболистам

«Может быть просто интересовались, может быть агенты делают такую игру. На самом деле, кто-то посоветовал приглядеться к ним. Там много нюансов. Обычно от момента, когда игроком заинтересовались и до трансфера проходит или очень много или вообще ничего не проходит, переход не получается. Поэтому, слухи эти обсуждать можно очень долго», — сказал Булыкин.