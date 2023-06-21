$84.25+0.0192.00-0.07

Экс-футболист Булыкин считает, что интерес из Турции к россиянам может быть игрой агентов

Бывший форвард московского «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин допустил, что интерес турецких клубов к отечественным футболистам может быть игрой агентов. Его слова приводит Vprognoze.ru.

Булыкин объяснил интерес турецких клубов к российским футболистам
© Газета.Ru

«Может быть просто интересовались, может быть агенты делают такую игру. На самом деле, кто-то посоветовал приглядеться к ним. Там много нюансов. Обычно от момента, когда игроком заинтересовались и до трансфера проходит или очень много или вообще ничего не проходит, переход не получается. Поэтому, слухи эти обсуждать можно очень долго», — сказал Булыкин.

21 июня турецкие СМИ сообщили, что форвард ЦСКА Федор Чалов согласился на переход в «Галатасарай». Позже в армейском клубе заявили, что ни с кем не контактировали по поводу возможного перехода игрока.

Также появилась информации, что полузащитник петербургского «Зенита» Далер Кузяев выдвинул дополнительные финансовые требования к «Бешикташу». Позже это опроверг отец футболиста.

Газета.Ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители