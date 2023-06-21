Булыкин объяснил интерес турецких клубов к российским футболистам

Экс-футболист Булыкин считает, что интерес из Турции к россиянам может быть игрой агентов
Бывший форвард московского «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин допустил, что интерес турецких клубов к отечественным футболистам может быть игрой агентов. Его слова приводит Vprognoze.ru.
«Может быть просто интересовались, может быть агенты делают такую игру. На самом деле, кто-то посоветовал приглядеться к ним. Там много нюансов. Обычно от момента, когда игроком заинтересовались и до трансфера проходит или очень много или вообще ничего не проходит, переход не получается. Поэтому, слухи эти обсуждать можно очень долго», — сказал Булыкин.
21 июня турецкие СМИ сообщили, что форвард ЦСКА Федор Чалов согласился на переход в «Галатасарай». Позже в армейском клубе заявили, что ни с кем не контактировали по поводу возможного перехода игрока.
Также появилась информации, что полузащитник петербургского «Зенита» Далер Кузяев выдвинул дополнительные финансовые требования к «Бешикташу». Позже это опроверг отец футболиста.