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В «Спартаке» объяснили, почему не поздравили с днем рождения Федуна и Глушакова

Руководитель пресс службы московского футбольного клуба «Спартак» Дмитрий Зеленов рассказал, почему в социальных сетях красно-белых не было поздравлений в адрес экс-владельца команды Леонида Федуна и бывшего капитана Дениса Глушакова с днем рождения. Его слова приводит «Матч ТВ».

В «Спартаке» объяснили, почему не поздравили с днем рождения Федуна и Глушакова
© РИА Новости

«Совет директоров такими вопросами не занимается. Если вы заметили, то никого из совдира мы не поздравили. Это было сделано по желанию совета директоров», — сказал Зеленов.

«Почему не поздравили Федуна? Видимо, у Дмитрия был технический сбой», — добавил экс гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков.

Федун 5 апреля отмечал 67-летие. Глушакову 27 января исполнилось 36 лет.

В августе 2022 года компания «Лукойл» выкупила 100% акций красно-белых, а Леонид Федун покинул пост президента клуба и вышел из состава совета директоров в августе 2022 года. Он владел командой с 2004 года. За это время красно-белые стали чемпионами (2016/17) и завоевали Кубок страны (2021/22).

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