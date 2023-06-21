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Агент Ивана Игнатьева высказался об уходе нападающего из «Локомотива»

Алан Агузаров, агент нападающего Ивана Игнатьева, высказался об уходе своего клиента из «Локомотива».

Агент Ивана Игнатьева высказался об уходе нападающего из «Локомотива»
© Чемпионат.com

«Локомотив» готов был при определённых условиях продлить контракт с Игнатьевым. Но изначально было понимание, что получать игровую практику в том количестве, на которое мы рассчитываем, мы не будем. Это являлось основополагающим моментом.

В целом отрезок, проведённый в «Локомотиве», оцениваем положительно. Ваня был одним из лидеров команды до зимней паузы, на зимних сборах был лучшим бомбардиром. Но, к сожалению, во второй части чемпионата получал минимум игрового времени. Исходя из количества проведенных минут на поле в течение сезона, в среднем на забитый гол ему требовалось меньше двух матчей. Это хороший показатель. Хотим поблагодарить руководство «Локомотива» и непосредственно Михаила Михайловича Галактионова за совместную работу и за честность. Двигаемся дальше. В скором времени клуб, с которым мы подпишем контракт, объявит об этом!» — сказал Агузаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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