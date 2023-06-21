Масалитин вспомнил, как помог Карпину попасть в ЦСКА

«Мы с белгородцами на сборах любили собираться в кафе «Кавказ» в Сочи. Один из ребят играл в Таллине у Овчинникова, он же «Борман». Приехал, говорит, что у них парень есть хороший, заберите к себе. Когда вернулся в ЦСКА, сказал Шапошникову: «Есть сильный парень в Таллине. Фамилию забыл, но связана с карпом — то ли Карпенко, то ли Карпов».



Через две недели вижу его на базе. Но до нашего уровня он тогда не дотягивал — ушел в аренду в Воронеж. Потом уже — в «Спартак». Ну Валера всегда был такой прямой, отстаивал свою точку зрения. В принципе, как и я. Карпин привык делать своё дело, ни на кого не оглядываясь. С этим надо просто считаться», — приводит слова Масалитина «Матч ТВ».