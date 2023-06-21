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Гюндоган близок к «Барсе». Он готов подписать контракт по схеме «2+1», но хочет гарантий регистрации

Илкай Гюндоган близок к переходу в «Барселону» из «Манчестер Сити».

Полузащитник Гюндоган выдвинул «Барселоне» условия по переходу
© Sports.ru

Полузащитник хочет принять окончательное решение о том, где продолжит карьеру, на этой неделе, а потом отправиться в отпуск. Все указывает на то, что следующий сезон он проведет в «Барселоне», пишет Marca.

Гюндоган готов принять предложение от «Барселоны», но хочет получить гарантии относительно того, что его смогут зарегистрировать. В клубе считают, что смогут их предоставить, и надеются, что переход Илкая скоро будет оформлен официально.

«Барселона» договорилась с игроком о контракте по схеме «2+1». Активация опции продления соглашения зависит от количества проведенных матчей.

«Ман Сити» еще на прошлой неделе пытался убедить Гюндогана остаться, но игрок хотел сменить обстановку. Важную роль сыграл Хави – он часто звонил игроку и уговаривал его перейти.

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