Экс-игрок сборной России высказался о зависимости «Локомотива» от Дзюбы

"Самое главное для "Локомотива" — не попасть в такую же яму, как в начале прошлого сезона. Как показала практика, оттуда очень тяжело выбираться. Много надежд на Дзюбу. От его формы будет зависеть успех "Локомотива" на старте следующего сезона. Но, конечно, в "Локомотиве" сейчас есть и другие игроки, которые способны делать разницу на поле. Ресурсы у команды есть для самых больших задач", – Билялетдинов.