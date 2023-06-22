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Экс-игрок сборной России Билялетдинов считает, что успех "Локомотива" в новом сезоне будет зависеть от Дзюбы

Бывший полузащитник "Локомотива" и сборной России Динияр Билялетдинов считает, что у клуба много надежд на нападающего Артема Дзюбу в сезоне-2023/24. Его слова приводит "Рейтинг букмекеров".

Экс-игрок сборной России высказался о зависимости «Локомотива» от Дзюбы
© Газета.Ru

"Самое главное для "Локомотива" — не попасть в такую же яму, как в начале прошлого сезона. Как показала практика, оттуда очень тяжело выбираться. Много надежд на Дзюбу. От его формы будет зависеть успех "Локомотива" на старте следующего сезона. Но, конечно, в "Локомотиве" сейчас есть и другие игроки, которые способны делать разницу на поле. Ресурсы у команды есть для самых больших задач", – Билялетдинов.

В феврале он подписал с "Локомотивом" полугодовой контракт. До этого он играл в Турции за "Адану Демирспор". Там он провел всего несколько месяцев. После возвращения в РПЛ Дзюба отметился восьмью забитыми мячами и пятью результативными передачами в 11 матчах. Он стал лучшим бомбардиром "Локомотива" в минувшем сезоне.

Ранее Андрей Канчельскис отказался называть Артема Дзюбу лицом российского футбола.

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