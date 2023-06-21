$84.25+0.0192.00-0.07

«Моя карьера ещё не закончилась». Роналду не допускает мыслей об уходе из сборной

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, подводя итоги матча с Исландией, подчеркнул, что пока не думает о завершении выступлений за национальную команду.

Роналду ответил, думает ли об уходе из сборной
© Чемпионат.com

«Огромное счастье знать, что я продолжаю радовать многих людей не только в Португалии, но и за границей благодаря своей карьере, которая ещё не закончилась. И больше всего я хочу продолжать в том же духе. потому что я продолжаю быть полезным, я продолжаю помогать, забивая голы, и это самое главное. Пока я чувствую себя хорошо и остаюсь полезным, я вижу, что люди продолжают любить меня и хотят, чтобы я внёс свой вклад. Я всегда буду благодарен национальной сборной, нашей стране и цветам нашего флага. Я горжусь тем, что я португалец.

Не ожидал так много трудностей в матче с Исландией, эта команда играет очень прямолинейно, очень физически. На мой взгляд, это была ужасная игра в нашем исполнении, но я должен поздравить товарищей по команде: мы не всегда можем играть хорошо, мы можем играть некрасиво, но мы крутая команда», – приводит слова Роналду Record.

Чемпионат.com: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители