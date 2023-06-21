$84.25+0.0192.00-0.07

Бывший директор академии «Чертаново» высказался о перспективах Пиняева в Европе

Бывший академии «Чертаново» Николай Ларин оценил перспективы игрока московского «Локомотива» Сергея Пиняева в Европе, передает Metaratings.ru.

Экс-директор академии «Чертаново» высказался о перспективах Пиняева в Европе
© РИА Новости

«Очень надеюсь, что он будет в состоянии уехать через год. Мы все надеемся, что он сможет раскрыться в каком-то хорошем европейском клубе. Но жизнь такая шутка, загадывать невозможно», — сказал Ларин.

17-летний Сергей Пиняев перешел в стан «железнодорожников» в зимнее трансферное окно. До этого он выступал за самарские «Крылья Советов».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) игрок принял участие в 20 встречах, забив пять мячей. Отметим, что футболист неоднократно проходил стажировку в «Манчестер Юнайтед».

Газета.Ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители