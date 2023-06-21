Экс-директор академии «Чертаново» высказался о перспективах Пиняева в Европе

Бывший директор академии «Чертаново» высказался о перспективах Пиняева в Европе
Бывший академии «Чертаново» Николай Ларин оценил перспективы игрока московского «Локомотива» Сергея Пиняева в Европе, передает Metaratings.ru.
«Очень надеюсь, что он будет в состоянии уехать через год. Мы все надеемся, что он сможет раскрыться в каком-то хорошем европейском клубе. Но жизнь такая шутка, загадывать невозможно», — сказал Ларин.
17-летний Сергей Пиняев перешел в стан «железнодорожников» в зимнее трансферное окно. До этого он выступал за самарские «Крылья Советов».
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) игрок принял участие в 20 встречах, забив пять мячей. Отметим, что футболист неоднократно проходил стажировку в «Манчестер Юнайтед».
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