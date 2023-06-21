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Моуринью дисквалифицировали на четыре матча турниров УЕФА за оскорбление арбитра

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал главного тренера итальянской "Ромы" португальца Жозе Моуринью на четыре матча за конфликт с главным арбитром финальной встречи Лиги Европы с испанской "Севильей" Энтони Тейлором. Об этом в среду сообщила пресс-служба УЕФА.

Моуринью дисквалифицировали на четыре матча за оскорбление арбитра
© globallookpress.com

Дисквалификация распространяется на турниры под эгидой УЕФА.

Встреча между "Ромой" и "Севильей" прошла 31 мая в Будапеште и завершилась победой испанской команды в серии пенальти. После матча Моуринью, оставшийся недовольным работой Тейлора, на парковке стадиона оскорбил английского арбитра. Тейлор показал игрокам "Ромы" семь желтых карточек.

"Рому" оштрафовали на €50 тыс. и запретили клубу продавать билеты на следующий гостевой матч еврокубка за бросание на поле посторонних предметов, использование пиротехники, массовые беспорядки и повреждения стадиона. Итальянский клуб обязали в течение 30 дней связаться с Венгерской федерацией футбола для возмещения ущерба. Также римляне были оштрафованы на €5 тыс. за неподобающее поведение команды.

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