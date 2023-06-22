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Рыбус сообщил, что ведёт переговоры с тремя клубами из России. Среди них есть «Рубин»

Бывший защитник московских «Спартака» и «Локомотива» Мацей Рыбус рассказал, что ведёт переговоры с тремя российскими командами, подтвердив, что среди них есть казанский «Рубин». Польский футболист отметил, что, скорее всего, останется в чемпионате России.

Рыбус сообщил, что ведёт переговоры с тремя клубами из России
© Чемпионат.com

«Есть разные варианты. У меня много времени, я только что разорвал контракт со «Спартаком». Так что не переживаю. Надо подумать, куда переходить дальше.

Останусь ли я в России? Скорее всего. У меня здесь жена и дети. Думаю, в течение недели будет информация. Пока я и сам не понимаю, где буду играть. Только сегодня был в «Спартаке», разорвал контракт. Ведём разговоры с разными клубами.

Сколько команд? Из России? Три клуба. «Рубин» есть среди команд, с которыми мы разговариваем», — приводит слова Рыбуса «РБ Спорт».

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