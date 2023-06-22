Рыбус сообщил, что ведёт переговоры с тремя клубами из России

«Есть разные варианты. У меня много времени, я только что разорвал контракт со «Спартаком». Так что не переживаю. Надо подумать, куда переходить дальше.



Останусь ли я в России? Скорее всего. У меня здесь жена и дети. Думаю, в течение недели будет информация. Пока я и сам не понимаю, где буду играть. Только сегодня был в «Спартаке», разорвал контракт. Ведём разговоры с разными клубами.



Сколько команд? Из России? Три клуба. «Рубин» есть среди команд, с которыми мы разговариваем», — приводит слова Рыбуса «РБ Спорт».