Полузащитник ЦСКА Сигурдссон перешел в «Блэкберн»

«Блэкберн Роверс» объявил о переходе в команду полузащитника Арнора Сигурдссона, права на которого принадлежат ЦСКА.

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24 летний исландский футболист будет выступать за английский клуб до конца сезона-2023-24. Сигурдссон ранее воспользовался поправкой Международной федерации футбола (ФИФА), позволяющей легионерам приостанавливать контракт с российским клубом до июня 2023 года в одностороннем порядке, и выступал за шведский «Норчеппинг».