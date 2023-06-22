Полузащитник ЦСКА Сигурдссон перешел в «Блэкберн»

«Блэкберн Роверс» объявил о переходе в команду полузащитника Арнора Сигурдссона, права на которого принадлежат ЦСКА.
24 летний исландский футболист будет выступать за английский клуб до конца сезона-2023-24. Сигурдссон ранее воспользовался поправкой Международной федерации футбола (ФИФА), позволяющей легионерам приостанавливать контракт с российским клубом до июня 2023 года в одностороннем порядке, и выступал за шведский «Норчеппинг».
В нынешнем сезоне исландец провел 15 матчей за «Норрчепинг» в чемпионате и Кубке Швеции, в которых забил 9 мячей, после чего покинул клуб. Соглашение игрока с ЦСКА рассчитано до лета 2024 года.