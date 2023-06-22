Канте попрощался с «Челси» и болельщиками

«Пришло время открыть новую главу в моей карьере. Но в первую очередь для меня важно поблагодарить большую семью «Челси». Болельщики, игроки, тренеры, медицинский персонал, руководство: все, кто был со мной за эти семь лет в этом легендарном клубе.



У меня только хорошие воспоминания, большие победы и памятные титулы. От всей души благодарю вас. Я никогда вас не забуду.



И последнее, но не менее важное: я благодарю свою семью и друзей, которые всегда были рядом со мной в хорошие и плохие времена. Не забывая моего агента Карима, а также моих советников Рашида и Дрисса, которые всегда оказывали мне неоценимую поддержку.



Последний период был непростым для нас и нашей семьи, но мы объединились перед лицом слухов и лжи. До новых встреч на поле с «Аль-Иттихад» и сборной Франции», — написал Канте.