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Канте трогательным письмом попрощался с «Челси» и болельщиками

Полузащитник Н'Голо Канте попрощался с лондонским «Челси». Он опубликовал пост в социальных сетях.

Канте попрощался с «Челси» и болельщиками
© Betassist.ru

«Пришло время открыть новую главу в моей карьере. Но в первую очередь для меня важно поблагодарить большую семью «Челси». Болельщики, игроки, тренеры, медицинский персонал, руководство: все, кто был со мной за эти семь лет в этом легендарном клубе.

У меня только хорошие воспоминания, большие победы и памятные титулы. От всей души благодарю вас. Я никогда вас не забуду.

И последнее, но не менее важное: я благодарю свою семью и друзей, которые всегда были рядом со мной в хорошие и плохие времена. Не забывая моего агента Карима, а также моих советников Рашида и Дрисса, которые всегда оказывали мне неоценимую поддержку.

Последний период был непростым для нас и нашей семьи, но мы объединились перед лицом слухов и лжи. До новых встреч на поле с «Аль-Иттихад» и сборной Франции», — написал Канте.

Ранее в «Аль-Иттихад» также перешёл нападающий Карим Бензема.

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