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Форвард Левандовски: Хави не так внимателен к деталям, как Гвардиола

Польский нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски сравнил тренерские качества наставника каталонской команды Хави и Хосепа Гвардиолы, который возглавляет "Манчестер Сити". Слова форварда передает Diario Sport.

Форвард Левандовски: Хави не так внимателен к деталям, как Гвардиола
© Reuters

"Я не думаю, что Хави уделяет мелким деталям столько внимания, сколько это делает Гвардиола. У него есть свое видение. Позиция, на которой они играли футболистами, способствует их пониманию и других ролей на поле. Но Хави не так внимателен к деталям, хотя он тренер, который идет семимильными шагами вперед и находится в постоянном развитии", - заявил Левандовски.

Польский нападающий работает под руководством Хави в "Барселоне". С Гвардиолой Левандовски работал, когда тот тренировал "Баварию" - с 2013 по 2016 год. В сезоне-2022/23 "Барселона" стала победителем чемпионата Испании. "Манчестер Сити" вместе с Гвардиолой оформил требл - команда выиграла Английскую премьер-лигу (АПЛ), Кубок страны и Лигу чемпионов.

Ранее Гвардиола заявил, что обязан победой в Лиге чемпионов форварду итальянского "Интера" Ромелу Лукаку.

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