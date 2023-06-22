Форвард Левандовски: Хави не так внимателен к деталям, как Гвардиола

"Я не думаю, что Хави уделяет мелким деталям столько внимания, сколько это делает Гвардиола. У него есть свое видение. Позиция, на которой они играли футболистами, способствует их пониманию и других ролей на поле. Но Хави не так внимателен к деталям, хотя он тренер, который идет семимильными шагами вперед и находится в постоянном развитии", - заявил Левандовски.