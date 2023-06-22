Мутко: сборная России «загрызла» бы Англию в полуфинале ЧМ-2018

Экс-министр спорта Мутко уверен, что сборная России прошла бы Англию в полуфинале ЧМ-2018
Бывший министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко вспомнил путь сборной России на чемпионате мира 2018 года. Его слова передает "Чемпионат".
"Россия сто процентов прошла бы Англию на ЧМ-2018, если бы победили Хорватию. Мы бы их загрызли. Шучу, конечно — но, думаю, что прошли бы. Однако сослагательных вещей в футболе не бывает. Я всегда с теплотой вспоминаю Юрия Андреевича Морозова: он всегда говорил ребятам, что главное после игры, чтобы мы могли спокойно смотреть на трибуны, уходя с поля, несмотря на итоговый результат", - сказал Мутко.
В 2018 году на домашнем чемпионате мира сборная России под руководством Станислава Черчесова дошла до четвертьфинала, где уступила Хорватии в серии пенальти. Чемпионом турнира стала сборная Франции. Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.
Ранее тренер Андрей Чернышов высказался о бане российского футбола на примере АПЛ.