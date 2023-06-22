Мутко: сборная России «загрызла» бы Англию в полуфинале ЧМ-2018

"Россия сто процентов прошла бы Англию на ЧМ-2018, если бы победили Хорватию. Мы бы их загрызли. Шучу, конечно — но, думаю, что прошли бы. Однако сослагательных вещей в футболе не бывает. Я всегда с теплотой вспоминаю Юрия Андреевича Морозова: он всегда говорил ребятам, что главное после игры, чтобы мы могли спокойно смотреть на трибуны, уходя с поля, несмотря на итоговый результат", - сказал Мутко.