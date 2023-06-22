Кузьмичев оценил расторжение контракта между "Спартаком" и Рыбусом

«Для Рыбуса предложение от «Спартака» было интересным. Он думал, что сможет себя проявить, так как позиция на тот момент не была заполнена, но не получилось. Мацей попробовал, но годы берут своё.



Не думаю ли я, что «Спартак» поторопился с разрывом контракта? Нет, я так не считаю. Если проанализировать прошедший сезон, на этой позиции у «Спартака» играли правоногие игроки. Если Рыбус не смог у них выиграть конкуренцию, значит, «Спартак» принял правильное решение.



Слухи о переходе Рыбуса в команду второй восьмёрки РПЛ? Вполне возможно, он будет соответствовать их уровню. Другое дело, возраст не обманешь. Скоростные качества теряются. Какой-то команде он пригодится ещё на сезон, другой», — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».