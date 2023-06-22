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Представители ФИФА и УЕФА выступят на конференции Российского футбольного союза

Представители Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в четверг выступят на очной конференции Российского футбольного союза (РФС) в Москве, сообщает корреспондент «Матч ТВ».

Представители ФИФА и УЕФА выступят на конференции РФС
© Матч ТВ

Проект повестки конференции был одобрен бюро исполкома РФС 9 июня. В него вошли восемь пунктов. Это процедурные вопросы, исключение и прием в члены РФС, утверждение отчета исполкома РФС за 2022 год, утверждение отчета контрольно ревизионной комиссии РФС за 2022 год, а также одобрение отчета и финансовой отчетности за прошлый год, довыборы в исполком РФС и доизбрание в избирательный комитет РФС.

Конференция — высший орган управления Российского футбольного союза. В ее компетенции, в том числе, утверждение или внесение изменений в устав, прием и исключение членов Союза, избрание президента и членов исполкома. Каждый член РФС выдвигает на конференцию одного делегата, а кворум для принятия решений достигается при участии в заседании более чем половины от их общего числа.

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