Представители ФИФА и УЕФА выступят на конференции РФС

Проект повестки конференции был одобрен бюро исполкома РФС 9 июня. В него вошли восемь пунктов. Это процедурные вопросы, исключение и прием в члены РФС, утверждение отчета исполкома РФС за 2022 год, утверждение отчета контрольно ревизионной комиссии РФС за 2022 год, а также одобрение отчета и финансовой отчетности за прошлый год, довыборы в исполком РФС и доизбрание в избирательный комитет РФС.