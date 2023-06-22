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Источник: «Зенит» предложил за Помазуна € 2 млн, ЦСКА требовал € 6 млн

Этим летом «Зенит» предпринял попытку приобрести 26-летнего голкипера ЦСКА Илью Помазуна, который в минувшем сезоне на правах аренды выступал за «Урал». Сине-бело-голубые запросили у ЦСКА трансферный ценник Помазуна — армейцы потребовали за вратаря € 6 млн. «Зенит» посчитал эту сумму слишком завышенной и предложил € 2 млн, информирует журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале

«Зенит» предлагал ЦСКА 2 миллиона евро за вратаря
© Чемпионат.com

Согласно сведениям источника, ЦСКА взял паузу для размышлений по поводу возможной продажи Помазуна за € 2 млн. Пока армейский клуб думал, «Зенит» потерял интерес к вратарю ЦСКА и решил вернуть из «Нижнего Новгорода» своего воспитанника Никиту Гойло.

Напомним, в минувшем сезоне Помазун провёл за «Урал» 39 матчей во всех турнирах.

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