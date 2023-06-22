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GZ GAZETE: «Рубин» подписал форварда из «Галатасарая»

Бекназ Алмазбеков стал футболистом казанского «Рубина». До этого 17-летний игрок выступал за «Галатасарай» U19, но турецкий клуб не стал продлевать с ним контракт, поэтому Алмазбеков перешёл в «Рубин» на правах свободного агента, сообщает GZ GAZETE.

СМИ: «Рубин» подписал 17-летнего нападающего из «Галатасарая»
© globallookpress.com

За основной состав «Галатасарая» кыргызстанский футболист так и не выступил. В 22 матчах за U19 он забил 16 голов и отдал пять голевых пасов. Алмазбеков занял 11-е место в списке бомбардиров чемпионата (в рамках лиги он провёл 14 матчей).

Также футболист уже дебютировал за национальную команду в матче с Мьянмой. Портал The Guardian включил футболиста в топ-60 самых талантливых юных игроков планеты.

В розыгрыше Первой лиги сезона-2022/2023 «Рубин» занял первое место и прошёл в высшую лигу России.

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