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«Рома» подаст апелляцию на дисквалификацию Моуринью в еврокубках

«Рома» оспорит бан своего главного тренера Жозе Моуринью в еврокубках. Напомним, португалец был дисквалифицирован на четыре еврокубковых матча за оскорбления в адрес арбитра Энтони Тейлора, обслуживающего финал Лиги Европы («Рома» — «Севилья» — 1:1 в основное время и 1:4 по пенальти).

«Рома» подаст апелляцию на дисквалификацию Моуринью в еврокубках
© Чемпионат.com

После матча Моуринью на парковке «Пушкаш Арены» выкрикивал в сторону арбитра осуждающие высказывания, а фанаты «Ромы» окружили Тейлора и его семью в аэропорту и кинули в них стул, арбитра увела служба безопасности.

В «Роме» шокированы решением дисциплинарного комитета УЕФА. Сообщается, что клуб начал процедуру подачи апелляции и намерен оспорить дисквалификацию тренера в ближайшие дни, сообщает One Football.

Моуринью работает в «Роме» с 2021 года, в клуб он пришёл из «Тоттенхэма».

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