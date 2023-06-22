«Рома» подаст апелляцию на дисквалификацию Моуринью в еврокубках

«Рома» оспорит бан своего главного тренера Жозе Моуринью в еврокубках. Напомним, португалец был дисквалифицирован на четыре еврокубковых матча за оскорбления в адрес арбитра Энтони Тейлора, обслуживающего финал Лиги Европы («Рома» — «Севилья» — 1:1 в основное время и 1:4 по пенальти).

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После матча Моуринью на парковке «Пушкаш Арены» выкрикивал в сторону арбитра осуждающие высказывания, а фанаты «Ромы» окружили Тейлора и его семью в аэропорту и кинули в них стул, арбитра увела служба безопасности.

В «Роме» шокированы решением дисциплинарного комитета УЕФА. Сообщается, что клуб начал процедуру подачи апелляции и намерен оспорить дисквалификацию тренера в ближайшие дни, сообщает One Football.