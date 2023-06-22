«Милан» заинтересован в покупке Лукаку

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку может стать игроком «Милана», сообщает La Gazzetta dello Sport. Бельгиец выступал за «Интер» на правах аренды.

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Как сообщает источник, после продажи хавбека Сандро Тонали в «Ньюкасл» за € 70-80 млн «Милан» сможет позволить себе трансфер бельгийского форварда.

«Челси» удовлетворит сумма в размере € 40 млн за Лукаку, поэтому «Милан» обратится к лондонскому клубу напрямую. «Интер» не может выплатить такую сумму и готов только арендовать 30-летнего футболиста.