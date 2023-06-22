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Тренер сборной Казахстана оценил возможность проведения матча с Россией

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев оценил возможность проведения товарищеского матча с Россией. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Тренер сборной Казахстана оценил возможность проведения матча с Россией
© Lenta.ru

По словам специалиста, в ближайшее время такую игру будет сложно организовать из-за плотного графика его команды.

«Осенью мы не сможем сыграть с Россией. А в декабре футболисты обеих сборных уже будут в отпуске. Есть ли смысл перед Новым годом проводить такой матч? Пока четкого понимания нет», — заявил Адиев.

11 июня стало известно, что сборная России по футболу проведет товарищеский матч против сборной Катара. Встреча должна состояться в сентябре, россияне сыграют на выезде.

30 мая Российский футбольный союз (РФС) объявил, что летом не состоятся международные матчи с участием национальной команды.

«График потенциальных соперников сборной не позволяет провести игру в удобные даты в июне, поэтому было принято решение отменить июньский сбор и не нарушать программу подготовки клубов к сезону-2023/2024», — сообщили в организации.

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