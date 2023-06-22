Бородюк объяснил, как сборной России удалось добиться успеха на Евро-2008

«Это успех и знаковое событие в истории российского футбола. Выдающееся поколение футболистов подарило праздник для наших болельщиков. В советский период у нас было очень много успеха. Сборная СССР очень хорошо выступала на международной арене, но в российский период матч со сборной Нидерландов может войти в тройку лучших. Наряду с отборочной игрой с англичанами.



На тот период сборная Нидерландов была очень сильным соперником. Она на предварительном этапе показывала феноменальный футбол, многие эксперты считали, что они выиграют турнир. В матче со сборной Испании мы хоть и проиграли, но было видно, что команда готова. А перелом произошёл в матче со сборной Греции. Когда сыграли против греков, у парней появилась уверенность, раскрепощённость, а по мастерству это были очень крепкие ребята.



Перед стартом турнира мы тренерским штабом собрались, и Хиддинк нам сказал, что от нас должна исходить уверенность, футболисты должны чувствовать её. Своим поведением, спокойствием мы старались показать, что ребята достойны лучших результатов. Мы расписали план до конца чемпионата Европы. Это очень важная вещь в плане психологии. Мы не испытали негативных настроений, даже проиграв первый матч.



Несколько совокупных факторов сказалось на результате: хорошая работа в физическом плане, целостность, баланс в команде в профессиональном и в человеческом плане. И, конечно, ключевой фактор — это атмосфера. Если на больших турнирах не будет хорошей атмосферы, то шанс добиться результата крайне мал.



Больше всего мне из того матча запомнилось, что многие ребята говорили, мол, у них нет сил, они не могут играть. Но мы находили правильные слова для них, и они выходили на поле и ещё в большей степени преодолевали себя. Многие через не могу преодолевали.



Мы до сих пор поддерживаем связь с Хиддинком, созваниваемся по видеосвязи. Может быть, созвонимся сегодня и вспомним славное время, проведённое в сборной», — приводит слова Бородюка Metaratings.