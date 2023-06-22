Суперфинал Кубка России обошел по просмотрам решающий матч Лиги чемпионов

Суперфинал Фонбет - Кубка России на отечественном телевидении посмотрели 5,9 млн зрителей, в то время как аудитория решающего матча Лиги чемпионов составила 5,2 млн человек. Об этом в четверг на конференции Российского футбольного союза (РФС) сообщил президент организации Александр Дюков.