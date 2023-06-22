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Суперфинал Кубка России обошел по просмотрам в России решающий матч Лиги чемпионов

Суперфинал Фонбет - Кубка России на отечественном телевидении посмотрели 5,9 млн зрителей, в то время как аудитория решающего матча Лиги чемпионов составила 5,2 млн человек. Об этом в четверг на конференции Российского футбольного союза (РФС) сообщил президент организации Александр Дюков.

Суперфинал Кубка России обошел по просмотрам решающий матч Лиги чемпионов
© РИА Новости

10 июня английский "Манчестер Сити" стал победителем Лиги чемпионов, победив итальянский "Интер" (1:0). На следующий день московский ЦСКА оказался сильнее "Краснодара" в решающем матче кубка России (1:1, 6:5 по пенальти).

Финал Лиги Европы, в котором испанская "Севилья" 31 мая обыграла итальянскую "Рому" (1:1, 4:1 по пенальти), в России посмотрели 2,6 млн человек.

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