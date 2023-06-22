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«Пахтакор», «Навбахор» и минское «Динамо» хотят арендовать Эркинова у «Торпедо»

«Пахтакор», «Навбахор» и минское «Динамо» хотят арендовать полузащитника «Торпедо» Хожимата Эркинова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Сразу три клуба хотят арендовать у «Торпедо» полузащитника Эркинова
© Чемпионат.com

«У Эркинова три варианта, «Торпедо» ждёт его решения, хотя и не возражает, чтобы он провёл следующий сезон в составе чёрно-белых», — добавил источник «Чемпионата».

В сезоне-2022/2023 Эркинов провёл за «Торпедо» 20 матчей в Российской Премьер-Лиге и отметился одним результативным пасом. Также на его счету четыре игры в Кубке России. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего узбекского футболиста в € 500 тысяч.

Напомним, по итогам минувшего сезона московское «Торпедо» напрямую вылетело из Российской Премьер-Лиги в Первую лигу.

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