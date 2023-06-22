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Представитель вратаря ЦСКА Помазуна Николаев рассказал об интересе к голкиперу в Испании и Германии

Голкипером московского ЦСКА Ильей Помазуном, который играет на правах аренды за екатеринбургский «Урал», интересуются немецкие и испанские клубы. Об этом Sport24 рассказал представитель футболиста Алексей Николаев.

Представитель вратаря ЦСКА рассказал об интересе к футболисту в Европе
© РИА Новости

«Буквально две недели назад мы начали получать интерес к Илье из-за рубежа. Речь идет о Германии и Испании», — сказал Николаев.

22 июня инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что голкипером интересуется петербургский «Зенит». Москвичи готовы отпустить своего игрока лишь за €6 млн, в то время как сине-бело-голубые готовы были предложить только 2 млн. После того как красно-синие взяли время на раздумье, петербуржцы заявили, что потеряли интерес к игроку.

Голкипер является воспитанником московского ЦСКА. Впервые он перешел в «Урал» на правах аренды в 2020-м году. В феврале 2021-го красно-синие досрочно вернули его в Москву из-за травм игроков. Последние два сезона вратарь выступал за клуб из Екатеринбурга на правах аренды без права выкупа.

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