Представитель вратаря ЦСКА рассказал об интересе к футболисту в Европе

Голкипером московского ЦСКА Ильей Помазуном, который играет на правах аренды за екатеринбургский «Урал», интересуются немецкие и испанские клубы. Об этом Sport24 рассказал представитель футболиста Алексей Николаев.

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«Буквально две недели назад мы начали получать интерес к Илье из-за рубежа. Речь идет о Германии и Испании», — сказал Николаев.

22 июня инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что голкипером интересуется петербургский «Зенит». Москвичи готовы отпустить своего игрока лишь за €6 млн, в то время как сине-бело-голубые готовы были предложить только 2 млн. После того как красно-синие взяли время на раздумье, петербуржцы заявили, что потеряли интерес к игроку.