Билеты на домашние матчи "Рубина" в РПЛ будут стоить от 50 рублей
Билеты на домашние матчи казанского футбольного клуба "Рубин" в следующем сезоне Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) будут стоить от 50 рублей. Об этом в четверг сообщил пресс-атташе клуба Марат Вагизов на пресс-конференции, посвященной правилам оформления и использования карты болельщика.
"Билеты будут стоить от 50 рублей, это очень низкая цена для матчей премьер-лиги", - сказал Вагизов.
Пресс-атташе "Рубина" отметил, что такие цены будут актуальны и на играх с топовыми соперниками - "Зенитом", "Спартаком" и ЦСКА. Таким образом клуб пытается привлечь болельщиков на трибуны и мотивировать к оформлению карты болельщика.
На матчи РПЛ можно попасть только при наличии карты болельщика. В минувшем сезоне казанский клуб стал победителем Мелбет - Первой лиги, где карта болельщика не требуется. "Рубин" дважды побеждал в чемпионате и Суперкубке России и один раз выигрывал кубок страны.
Президент РФ Владимир Путин 30 декабря 2021 года подписал закон о введении с 1 июня 2022 года карты болельщика для доступа на соревнования. Возможность оформить ее на "Госуслугах" появилась 4 июля 2022 года. Карту болельщика должны иметь все участники проводимого мероприятия. С 1 декабря 2022 года карта болельщика обязательна для прохода на стадионы всех клубов РПЛ. С 26 мая детям младше 14 лет можно оформить карту болельщика без посещения МФЦ.