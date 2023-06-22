Билеты на домашние матчи "Рубина" в РПЛ будут стоить от 50 рублей

Билеты на домашние матчи казанского футбольного клуба "Рубин" в следующем сезоне Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) будут стоить от 50 рублей. Об этом в четверг сообщил пресс-атташе клуба Марат Вагизов на пресс-конференции, посвященной правилам оформления и использования карты болельщика.

© ФК "Рубин"

"Билеты будут стоить от 50 рублей, это очень низкая цена для матчей премьер-лиги", - сказал Вагизов.

Пресс-атташе "Рубина" отметил, что такие цены будут актуальны и на играх с топовыми соперниками - "Зенитом", "Спартаком" и ЦСКА. Таким образом клуб пытается привлечь болельщиков на трибуны и мотивировать к оформлению карты болельщика.

На матчи РПЛ можно попасть только при наличии карты болельщика. В минувшем сезоне казанский клуб стал победителем Мелбет - Первой лиги, где карта болельщика не требуется. "Рубин" дважды побеждал в чемпионате и Суперкубке России и один раз выигрывал кубок страны.