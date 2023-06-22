«Динамо» анонсировало подписание Лички через СМС-рассылку

Напомним, по итогам минувшего сезона «Динамо» заняло девятое место в чемпионате России, набрав 43 очка. За несколько туров до окончания чемпионата бело-голубые уволили Славишу Йокановича с поста главного тренера команды. Ранее сообщалось, что новым наставником столичного клуба станет наставник «Оренбурга» Марцел Личка. По данным СМИ, московское «Динамо» заплатило за чешского специалиста требуемую сумму выкупа, сделка уже согласована.