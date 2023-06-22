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«Динамо» анонсировало подписание Лички через СМС-рассылку

Московское «Динамо» анонсировало подписание контракта с тренером Марцелом Личкой через СМС-рассылку.

«Динамо» анонсировало подписание Лички через СМС-рассылку
© Чемпионат.com

Бело-голубые сделали массовую рассылку своим болельщикам с намёком на подписание наставника «Оренбурга» Марцела Лички:

«В 13:30 смотри личку в телеграм-канале „Динамо“.

Скриншот

Напомним, по итогам минувшего сезона «Динамо» заняло девятое место в чемпионате России, набрав 43 очка. За несколько туров до окончания чемпионата бело-голубые уволили Славишу Йокановича с поста главного тренера команды. Ранее сообщалось, что новым наставником столичного клуба станет наставник «Оренбурга» Марцел Личка. По данным СМИ, московское «Динамо» заплатило за чешского специалиста требуемую сумму выкупа, сделка уже согласована.

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