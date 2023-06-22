$84.25+0.0192.00-0.07

Быстров раскритиковал «Спартак» за выбор нового гендиректора

Бывший российский футболист Владимир Быстров прокомментировал назначение Олега Малышева на должность генерального директора московского «Спартака». Быстров раскритиковал руководство красно-белых за выбор нового гендиректора. По его мнению, ничего толкового из этого назначения не выйдет.

Быстров раскритиковал «Спартак» за выбор нового гендиректора
© Чемпионат.com

«Очередной веселенький ход Спартака заставляет задуматься о компетентности руководства. Снова в футбол приходит человек не из футбола. Сейчас лет 10 уйдёт на то, чтобы стажер вошел во вкус, понял что куда, и как правильно все это делать.

«Спартак» может начинать отдыхать. Потому что, скажем так, ничего толкового не выйдет", — написал Быстров в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее гендиректором «Спартака» был Евгений Мележиков.

Чемпионат.com: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители