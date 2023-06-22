Быстров раскритиковал «Спартак» за выбор нового гендиректора

«Очередной веселенький ход Спартака заставляет задуматься о компетентности руководства. Снова в футбол приходит человек не из футбола. Сейчас лет 10 уйдёт на то, чтобы стажер вошел во вкус, понял что куда, и как правильно все это делать.



«Спартак» может начинать отдыхать. Потому что, скажем так, ничего толкового не выйдет", — написал Быстров в своём телеграм-канале.