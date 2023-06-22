Иржи Ярошик назначен главным тренером «Оренбурга»

«Да, это правда, что мы подписали контракт с Иржи Ярошиком. Он новый тренер «Оренбурга». Данное соглашение заключено на два года. Это минимум, дальше посмотрим», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.