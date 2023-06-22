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«Ждём розовый свитер в музей!» «Оренбург» попрощался с Личкой, который ушёл в «Динамо»

Пресс-служба «Оренбурга» попрощалась с чешским тренером Марцелом Личкой, который сегодня возглавил московское «Динамо». Оренбуржцы пошутили про знаменитый розовый свитер Лички, который, по словам тренера, во многом ему помог.

«Оренбург» попрощался с Личкой
© Чемпионат.com

«ФК «Динамо» активировал опцию выкупа регистрационных прав на главного тренера Марцела Личку.

Коллектив ФК «Оренбург», футболисты, тренеры и болельщики благодарят Марцела за большой вклад в развитие оренбургского футбола. Спасибо и желаем успешного продолжения карьеры!

P.S.: Ждем розовый свитер в музей!» — написала пресс-служба «Оренбурга» в клубном телеграм-канале.

Напомним, в своё время Марцел Личка заявил, что оставит розовый свитер в Оренбурге, даже когда уйдёт в другой клуб.

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