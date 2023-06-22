«Атлетико» может подписать Тео Эрнандеса

«Атлетико Мадрид» интересуется подписанием защитника «Милана» Тео Эрнандеса. Пока что клуб не сделал официального предложения, но, по информации Sky Sport Italia, серьёзно намеревается приобрести французского футболиста.

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«Милан» готов отдать Тео Эрнандеса только за сумму свыше € 80 млн.

В розыгрыше итальянской Серии А сезона-2022/2023 Тео Эрнандес провёл 32 матча, забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи. Француз выступает за «россонери» с сезона-2019/2020. Всего на счету Эрнандеса 199 сыгранных матча, 24 забитых гола и 26 ассистов в рамках национальных чемпионатов.