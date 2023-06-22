Газзаев объяснил, почему верит в снятие санкций с российского футбола

Газзаев надеется на возвращение России на международную арену после переговоров с ФИФА и УЕФА
Бывший тренер сборной России и ЦСКА Валерий Газзаев отметил важность переговоров между Российским футбольным союзом (РФС) и международными футбольными организациями. Его слова приводит РИА Новости.
«Я думаю, что вот эти переговоры должны привести к определенному решению. Сезон закончился, сейчас идут переговоры, надеемся на успешное решение, что с нашего спорта, в частности, футбола, конечно, снимут изоляцию. То, что Российский футбольный союз их ведет – уже шаг, думаю. Я еще раз хочу подчеркнуть, мы были не исключены, а отстранены на один сезон, и сейчас ведутся переговоры, чтобы вернуть наш футбол на международную арену», — сказал Газзаев.
Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.
Сегодня на заседании РФС в Москве представитель УЕФА заявил, что в организации верят в возвращение сборной России на международную арену.