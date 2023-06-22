Газзаев объяснил, почему верит в снятие санкций с российского футбола

«Я думаю, что вот эти переговоры должны привести к определенному решению. Сезон закончился, сейчас идут переговоры, надеемся на успешное решение, что с нашего спорта, в частности, футбола, конечно, снимут изоляцию. То, что Российский футбольный союз их ведет – уже шаг, думаю. Я еще раз хочу подчеркнуть, мы были не исключены, а отстранены на один сезон, и сейчас ведутся переговоры, чтобы вернуть наш футбол на международную арену», — сказал Газзаев.