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Защитник Марио Фернандес возвращается в ЦСКА, сообщил Гинер

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер сообщил, что защитник Марио Фернандес возвращается в армейский клуб.

Фернандес возвращается в ЦСКА
© РИА Новости

— Марио Фернандес возвращается?

— Да, — передает слова Гинера корреспондент «Матч ТВ».

В мае 2022 года Фернандес приостановил карьеру и вернулся в Бразилию. В апреле «Интернасионал», за который защитник выступал на правах аренды с января текущего года, объявил о расторжении контракта с 32 летним игроком. Действующее соглашение Фернандеса с ЦСКА рассчитано до конца июня 2024 года.