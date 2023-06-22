Фернандес возвращается в ЦСКА

В мае 2022 года Фернандес приостановил карьеру и вернулся в Бразилию. В апреле «Интернасионал», за который защитник выступал на правах аренды с января текущего года, объявил о расторжении контракта с 32 летним игроком. Действующее соглашение Фернандеса с ЦСКА рассчитано до конца июня 2024 года.