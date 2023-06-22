Президент РПЛ Алаев прокомментировал слова делегатов ФИФА и УЕФА

«Честно говоря, немного опоздал, потому что был на встрече. Поэтому не знаю деталей, о чём говорилось. Если Максима Львовича это воодушевило, значит, представители ФИФА и УЕФА сказали правильные вещи.



Давно знаю обоих — они профессионалы и переживают в том числе за ситуацию с РФС. Если делегаты ФИФА и УЕФА сказали те вещи, которые нас воодушевляют, значит, это определённый сигнал. Меня это не может не радовать. Они каждое своё слово заверяют, прежде чем сказать в публичной плоскости», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.