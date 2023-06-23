PSG Community: Мбаппе перейдет в "Реал" этим летом за €250 млн.

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе станет игроком "Реала" этим летом. Об этом сообщает PSG Community.

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Отмечается, что клубы имеют договоренность о переходе француза в текущее летнее трансферное окно. Мадридский клуб заплатит парижанам €250 млн, €50 из которых - бонусы. Источник сообщает, что руководство "ПСЖ" поставило Мбаппе ультиматум: либо он продлевает соглашение, либо уходит. Уже не первый год в СМИ появляется информация о том, что Мбаппе покинет "ПСЖ". Контракт игрока с французским клубом истекает по окончании сезона-2023/24.

В мае прошлого года СМИ сообщали, что Мбаппе подписал новый контракт с "ПСЖ". При этом другие источники указывали на то, что футболист уже подписал соглашение с мадридским "Реалом". В итоге громкий переход в испанский клуб не состоялся. В начале июня СМИ сообщали о том, что Мбаппе отказался продлевать соглашение с парижским клубом.