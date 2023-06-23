Саудовская Аравия отказалась бороться за право проведения ЧМ-2030

Саудовская Аравия приняла решение отказаться от борьбы за право провести чемпионат мира в 2030 году. Планировалась совместная заявка страны с Грецией и Египтом.

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По информации Marca, решение принято из-за того, что в Саудовской Аравии не верят в победу над заявкой Испании, Португалии и Марокко. Отмечается, что их работа продвинулась далеко вперёд.

Хозяева турнира определятся в 2024 году. Предполагается, что к 100-летию турнира также будет южноамериканская заявка – от Аргентины, Уругвая, Чили и Парагвая.