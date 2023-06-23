Глушаков мечтает вернуться в "Спартак"

Глушаков: мечта о возвращении в "Спартак" всегда жива. Можно и сразу возглавить клуб - хуже не будет, поверьте
Экс-игрок "Спартака" Денис Глушаков рассказал о том, что мечтает вернуться в столичный клуб.
- Мечта о возвращении в "Спартак" всегда жива. Сказал же: я там буду. Не знаю, в какой должности, но буду! Возможно, и тренером. А, может, и в качестве игрока. Все возможно! Работа в академии? Можно и этот вариант рассмотреть. Надо потихонечку двигаться. Но можно и сразу возглавить "Спартак" - хуже не будет, поверьте.
Центральный хавбек Денис Глушаков защищал цвета"Спартака" с лета 2013 по лето 2019 года. В 173 матчах за "красно-белых" Глушаков отличился 23 забитыми голами и 10 результативными передачами. Последним на данный момент клубом в карьере 36-летнего футболиста был "Пари Нижний Новгород", контракт с которым истек в июне этого года. В этом сезоне экс-полузащитник сборной России провел 28 встреч, в которых оформил 2+1 по системе гол плюс пас.