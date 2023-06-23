Глушаков мечтает вернуться в "Спартак"

- Мечта о возвращении в "Спартак" всегда жива. Сказал же: я там буду. Не знаю, в какой должности, но буду! Возможно, и тренером. А, может, и в качестве игрока. Все возможно! Работа в академии? Можно и этот вариант рассмотреть. Надо потихонечку двигаться. Но можно и сразу возглавить "Спартак" - хуже не будет, поверьте.