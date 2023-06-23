Аллегри покинет пост главного тренера «Ювентуса»

Главный тренер итальянского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри уйдёт со своей должности, информирует журналист Маурицио Писточио.

По данным источника, клуб из Турина в ближайшее время начнёт поиски нового тренера.

Аллегри возглавил «Ювентус» в мае 2021 года. Ранее он тренировал туринцев с 2014 по 2019 год, после чего два года находился без работы. Контракт 55-летнего специалиста рассчитан до завершения сезона-2024/2025.

Под руководством Аллегри «Ювентус» пять раз становился чемпионом Италии и четыре раза побеждал в Кубке страны. В минувшем сезоне туринцы заняли седьмое место. По ходу чемпионата с команды были сняты десять очков.

Ранее Аллегри возглавлял «Милан», который в сезоне-2011/2012 приводил к победе в Серии А.