Глушаков рассказал, почему не захотел остаться в "Пари НН"

"Есть много факторов, - сказал Глушаков. - Например, у меня семья и дети в Москве. Хотелось поиграть в Москве и закончить. У меня хорошие отношения с братьями - Наилем и Равилем [Измайловыми], с [бывшим главным тренером команды] Артемом Горловым. Зимой мы все обсудили, сошлись на том, что я приеду на остаток чемпионата, помогу, побуду с командой чуть-чуть, чтобы ребята поиграли со взрослым футболистом".