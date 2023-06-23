«Кадис» ответил «Спартаку» по поводу Бонгонды

Московский «Спартак» предложил «Кадису» около € 4 млн за трансфер атакующего полузащитника Тео Бонгонда, однако руководство испанского клуба назвало это предложение смехотворным. «Кадис» хочет выручить за своего футболиста € 8 млн, информирует AS.

Согласно сведениям источника, «Кадис» намерен существенно заработать в летнее трансферное окно, поэтому готов рассмотреть продажу любого игрока, включая Бонгонды, за внушительную сумму. Испанский клуб не хочет идти на компромиссы в плане стоимости футболистов. Представитель клуба открыто заявил, что «не собирается ослаблять свою команду, если эта продажа не принесёт финансового роста».

В сезоне-2022/2023 Бонгонда принял участие в 31 матче Ла Лиги, забил четыре гола и отдал три голевые передачи.