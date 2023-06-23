«Бавария» объявила о переходе защитника из «Боруссии»

Мюнхенская «Бавария» на своём официальном сайте объявила о переходе португальского крайнего защитника Рафаэла Геррейру из дортмундской «Боруссии».

29-летний защитник перешёл в новый клуб на правах свободного агента после истечения контракта с «Боруссией». Соглашение с «Баварией» Геррейру подписал на срок до июня 2026 года.

До перехода в «Боруссию» Геррейру играл только во французских клубах. Португальский футболист, родившийся во Франции играл за «Кан» и «Лорьян».