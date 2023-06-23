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«Бавария» объявила о переходе защитника Рафаэла Геррейру из «Боруссии»

Мюнхенская «Бавария» на своём официальном сайте объявила о переходе португальского крайнего защитника Рафаэла Геррейру из дортмундской «Боруссии».

«Бавария» объявила о переходе защитника из «Боруссии»
© globallookpress.com

29-летний защитник перешёл в новый клуб на правах свободного агента после истечения контракта с «Боруссией». Соглашение с «Баварией» Геррейру подписал на срок до июня 2026 года.

До перехода в «Боруссию» Геррейру играл только во французских клубах. Португальский футболист, родившийся во Франции играл за «Кан» и «Лорьян».

В 36 матчах за «Боруссию» в прошедшем сезоне Геррейру отметился шестью забитыми мячами и 14 результативными передачами.

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