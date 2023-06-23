Защитник Аднан покинул «Рубин»

«Али покидает наш клуб в связи с истечением срока контракта. Аднан стал игроком «Рубина» в августе 2022 года, сыграл восемь матчей, сделал одну голевую передачу. Спасибо за всё и удачи в дальнейшей карьере, Али!» — говорится в заявлении клуба.