Мостовой назвал Малкома самым техничным игроком РПЛ

"Малком — самый техничный игрок в Российской Премьер-Лиге. Он обладает хорошим контролем мяча, отлично продвигает его вперед, прекрасно выполняет передачи и умеет забивать голы. По этим показателям он превосходит того же Промеса. Квинси умеет многое, но его техническая оснащенность все равно не таком высоком уровне, как у бразильца. Возможный уход Малкома станет проблемой для "Зенита" и потерей для нашей Лиги", - сказал Мостовой.

Малком перебрался в "Зенит" в 2019 году из "Барселоны". За это время, проведенное в России, он успел четырежды стать чемпионом страны, один раз выигрывал Кубок России и три раза Суперкубок. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2027 года. В минувшем сезоне РПЛ Малком провел 27 матчей, отметившись 23 забитыми мячами и семью результативными передачами. Бразилец стал лучшим бомбардиром сезона в лиге. Он на три гола опередил игрока "Спартака" Квинси Промеса.