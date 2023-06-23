Экс-тренер «Спартака» назвал игрока, который наносит вред российскому обществу

Экс-тренер "Спартака" Рианчо заявил, что полузащитник Глушаков наносит вред российскому обществу
Экс-тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо заявил, что экс-игрок красно-белых Денис Глушаков наносит вред российскому обществу, передает Sport24.
«Глушаков — абсолютно токсичный и вредный человек. Он наносит большой вред футболу и даже российскому обществу. Он не является образцом и примером для футбола и российского общества», — сказал Рианчо.
Ранее Рианчо назвал Глушакова токсичным футболистом. Футболист ответил специалисту, сравнив его слова с тявканьем.
36-летний Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год, сыграв 147 игр. За это время футболист стал чемпионом России. Рианчо был исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» в 2018 году.
В минувшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Глушаков провел в составе «Пари НН» девять матчей и забил один мяч.