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Экс-игрок "Динамо" Дьяков: из-за лимита на легионеров саудовские клубы не интересуются россиянами

Бывший защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков оценил возможность перехода российских футболистов в клубы из Саудовской Аравии, передает legalbet.

Дьяков рассказал, почему российские футболисты не интересуют клубы из Саудовской Аравии
© РИА Новости

«Думаю, сейчас ни один российский футболист не смог бы заинтересовать клубы из Саудовской Аравии. Там жесткий лимит на иностранцев. Они берут футболистов уровня Роналду, Бензема и Канте», — сказал Дьяков.

По ходу текущего трансферного окна в Саудовскую Аравию перебрались обладатель «Золотого мяча-2022» Карим Бензема, а также чемпион мира 2018 года Н'голо Канте. Зимой ряды футболистом чемпионата Саудовской Аравии пополнил португалец Криштиану Роналду.

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