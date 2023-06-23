Дьяков рассказал, почему российские футболисты не интересуют клубы из Саудовской Аравии

Экс-игрок "Динамо" Дьяков: из-за лимита на легионеров саудовские клубы не интересуются россиянами
Бывший защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков оценил возможность перехода российских футболистов в клубы из Саудовской Аравии, передает legalbet.
«Думаю, сейчас ни один российский футболист не смог бы заинтересовать клубы из Саудовской Аравии. Там жесткий лимит на иностранцев. Они берут футболистов уровня Роналду, Бензема и Канте», — сказал Дьяков.
По ходу текущего трансферного окна в Саудовскую Аравию перебрались обладатель «Золотого мяча-2022» Карим Бензема, а также чемпион мира 2018 года Н'голо Канте. Зимой ряды футболистом чемпионата Саудовской Аравии пополнил португалец Криштиану Роналду.
Газета.Ru: главные новости